Смартфон Realme GT Master Edition оценен в $370

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Master Edition, которая оценена в 370 и 400 долларов за варианты на 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1100 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт, жидкостной системой охлаждения, 3,5-мм аудиогнездом, толщиной корпуса 8 мм и массой 174 г.

Комментарии и отзывы Realme GT Master Edition
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