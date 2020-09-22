Смартфон Realme Narzo 20 оценен в 142 доллара

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Narzo 20, которая получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85. Новинка также характеризуется 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, 8 Мп фронтальной камерой в обычном каплевидном вырезе, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Смартфон появится в продаже 28 сентября по цене в 142 доллара за версию с 64 ГБ памяти и 156 долларов за вариант на 128 ГБ флеш-памяти.