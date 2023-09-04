Смартфон Realme Narzo 60x готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme Narzo 60x состоится уже 6 сентября в Индии. Предполагается, что грядущая новинка унаследует характеристики от модели Realme 11x 5G.

Если это правда, смартфон оснастят 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, динамической частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 680 нит, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 Гц, оперативной памятью LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.2, а также ОС Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».