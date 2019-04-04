Смартфон Realme U1 получил версию на 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти

Бренд Realme (принадлежит OPPO) представил новую версию смартфона U1, который вышел еще в конце прошлого года. Новая версия оснащается 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, в то время как раньше аппарат был доступен в вариантах с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Цена новой версии составляет 160 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 90,8% площади передней панели, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой с 25-Мп датчиком изображения Sony IMX576, чипсетом Helio P70, аккумулятором на 3500 мАч, а также предустановленной операционной системой Color OS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo.