Смартфон Realme V23 получил 256 ГБ флеш-памяти

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью V23, которая оценена в 270 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 300 долларов за 12 ГБ ОЗУ. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810, внушительными 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной операционной системой Android 12, размерами 163,8:75,1:8,0 мм и массой 186 граммов.