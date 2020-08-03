Смартфон Realme V5 получит аккумулятор на 5000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V5, которая работает под управлением Android 10 с оболочкой Realme UI. Новинка также характеризуется платформой MediaTek Dimensity 720, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также дактилоскопом на боковой грани. Габариты устройства равны 162,2:75,1:9,1 мм, - масса – 194 г. Смартфон появится в продаже 7 августа по цене в 200 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 272 доллара за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.