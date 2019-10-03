Смартфон Realme X2 Pro получит зарядку мощностью 65 Вт

Компания Realme поделилась еще одной подробностью о флагманском смартфоне X2 Pro, официальный анонс которого запланирован на завтра, 4 октября. Согласно тизеру, аппарат получит поддержку зарядки Super VOOC на 65 Вт. Будет ли смартфон комплектоваться соответствующим адаптером питания, пока не сообщается. Ранее стало известно, что Realme X2 Pro получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную камеру с главным 64-Мп датчиком, сверхширокоугольным модулем с углом обзора 115 градусов и телефото-модулем, а также топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus.