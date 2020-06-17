Смартфон Realme X3 показали на первом фото

Один из боссов компании Realme India Мадхав Шет поделился первой фотографией смартфона Realme X3, официальный выход которого ожидается 25 июня. Предполагается, что аппарат получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешение Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 5, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 855+, 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную фронтальную камеру разрешением 16 Мп и 8 Мп, а также основную квадрокамеру с модулями 64, 8, 12 и 2 Мп. К сожалению, ориентировочная цена смартфона пока держится в секрете.

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