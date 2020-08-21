Смартфон Realme X7 Pro получит очень яркий экран

Компания Realme опубликовала тизер, раскрывающий некоторые характеристики дисплея флагманского смартфона Realme X7 Pro. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2.

Устройству также прочат врезанную в угол фронтальную камеру на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,26 ГГц (предположительно Dimensity 1000+), поддержку мобильных сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и предустановленную операционную систему Android 10.