Смартфон Red Magic 7S Pro представлен в ограниченной версии Transformers Edition

Red Magic 7S Pro Transformers Edition имеет уникальный дизайн, напоминающий культового персонажа из фильма "Трансформеры" Бамблби. Смартфон выполнен в желтом цвете с наклейками. Специальная версия также имеет тот же дизайн, что и 7S Pro, а также прозрачную заднюю панель, на которой находится вентилятор с RGB-подсветкой, который способствует охлаждению.
Модель построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и получит до 16 ГБ ОЗУ. Работает смартфон под управлением ОС Android 12. Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц. Что касается камеры, сзади установлена тройная камера на 64 мп, селфи-камера представлена 8 мп датчиком. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт.
Red Magic 7S Pro Transformers Edition будет поставляться в специальной коробке и будет включать в себя внешний кулер в стиле Bumblebee, защитный чехол и другие аксессуары.