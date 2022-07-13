Смартфон Red Magic 7S Pro представлен в ограниченной версии Transformers Edition

Red Magic представила специальную ограниченную версию будущего смартфона Transformers.

Red Magic 7S Pro Transformers Edition имеет уникальный дизайн, напоминающий культового персонажа из фильма "Трансформеры" Бамблби. Смартфон выполнен в желтом цвете с наклейками. Специальная версия также имеет тот же дизайн, что и 7S Pro, а также прозрачную заднюю панель, на которой находится вентилятор с RGB-подсветкой, который способствует охлаждению.

Модель построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и получит до 16 ГБ ОЗУ. Работает смартфон под управлением ОС Android 12. Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц. Что касается камеры, сзади установлена ​​тройная камера на 64 мп, селфи-камера представлена 8 мп датчиком. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт.

Red Magic 7S Pro Transformers Edition будет поставляться в специальной коробке и будет включать в себя внешний кулер в стиле Bumblebee, защитный чехол и другие аксессуары.
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