Смартфон Red Magic 8S Pro готов к выходу

Китайские источники утверждают, что геймерский смартфон Red Magic 8S Pro будет официально представлен в Китае уже 5 июля. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, который набирает в AnTuTu в 1704113 баллов, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1116:2480 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Также в ближайшее время может быть представлен игровой планшет Red Magic.