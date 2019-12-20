Смартфон Redmi 8 получит дешевую версию на 2/16 ГБ памяти

Как известно, популярный бюджетный смартфон Redmi 8 продается в базовом варианте за 110 долларов с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также в более продвинутой версии за 125 долларов с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергозависимой памяти. Если верить авторитетному инсайдеру Мукулу Шарма, в скором времени китайский производитель выпустит более доступную версию Redmi 8. Утверждается, что в базе данных китайского сертификационного органа TENAA обнаружились сведения о версии Redmi 8 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Дата её анонса и цена пока не сообщаются.