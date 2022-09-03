Смартфон Redmi A1 получит чистый Android и 2 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Redmi A1, официальный релиз которого состоится 6 сентября. Итак, аппарат получит 12-нанометровую 4-ядерную платформу MediaTek Helio A22, предустановленную прошивку MIUI Lite, которая представляет собой чистый Android, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной 10-Вт зарядки, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, селфи-камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Возможно, будут версии и на 3 ГБ ОЗУ, но цена базового варианта составит менее 100 долларов.