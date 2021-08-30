Смартфон Redmi K20 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Redmi K20. Напомним, что аппарат вышел в 2019 году под управлением Android 9 Pie и MIUI 10, затем получил MIUI 11 и Android 10, а в начале года был обновлён до MIUI 12. Предполагается, что смартфон точно будет обновлен до MIUI 12.5 Enhanced Edition и, что менее вероятно, до MIUI 13.

Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, выдвижной селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, батареей на 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт.