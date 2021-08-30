Смартфон Redmi K20 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Redmi K20. Напомним, что аппарат вышел в 2019 году под управлением Android 9 Pie и MIUI 10, затем получил MIUI 11 и Android 10, а в начале года был обновлён до MIUI 12. Предполагается, что смартфон точно будет обновлен до MIUI 12.5 Enhanced Edition и, что менее вероятно, до MIUI 13.

Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, выдвижной селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, батареей на 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi K20
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M32...
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M32Как и ожидалось, сегодня компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M32, главной ос...
Ограниченное издание Xiaomi Mix 4 появилось в продаже...
Ограниченное издание Xiaomi Mix 4 появилось в продажеСетевые источники сообщают о начале продаж специальной версии смартфона Xiaomi Mix 4, которая доступна дл...
Опубликовано первое фото с подэкранной камеры ZTE Axon 30...
Опубликовано первое фото с подэкранной камеры ZTE Axon 30Компания ZTE опубликовала первую фотографию, сделанную на подэкранную селфи-камеру смартфона Axon 30. Да,...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s засветился в Индии...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s засветился в ИндииНа индийском сайте компании Samsung засветился доступный смартфон Galaxy A03s, выход которого ожидается у...
OnePlus впервые показала Nord N200 5G...
OnePlus впервые показала Nord N200 5GЭтим летом OnePlus выпустит пару смартфонов среднего класса. Мы уже знаем, что OnePlus Nord CE 5G — один ...
Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35...
Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Oppo A37 (2021), который еще не был пред...
Nokia готовит к релизу пять новых устройств...
Nokia готовит к релизу пять новых устройствНа прошлой неделе HMD Global анонсировала три новых смартфона — Nokia XR20, Nokia C30 и Nokia 6310. Новая...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 готовится получить обновле...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 готовится получить обновлеИгровой смартфон ASUS ROG Phone 3 по-прежнему работает под управлением операционной системы Android 10. К...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor