Смартфон Redmi K20 сняли с продаж

Вчера мы писали о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 исчез с официального сайта Xiaomi. Обычно это означает скорое прекращение производства устройства. Сегодня авторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщил о том, что вслед за Mi 9 с сайта были удалены бестселлеры Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Это также логичный шаг перед официальной презентацией модели Redmi K30, которая состоится уже 10 декабря.

Напомним, что Redmi K20 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, разъемами USB-C и 3,5 мм, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.