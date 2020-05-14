Смартфон Redmi K30 5G Racing Edition распродали за 10 минут

Пару дней назад мы писали о том, что компания Redmi представила смартфон Redmi K30 5G Racing Edition (Redmi K30 5G Extreme Edition), который отличается от стандартной модели более производительной платформой Snapdragon 768G. Сегодня аппарат появился в продаже, но купить его смогли не все желающие. По словам производителя, первая партия объемом 10 000 штук была распродана за 11 минут. Такой ажиотаж не должен удивлять, весь Redmi K30 5G Racing Edition c 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен всего в 267 долларов.

Аппарат также оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.
Комментарии и отзывы Redmi K30 5G Racing Edition
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