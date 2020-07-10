Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел в Китае

Бренд Redmi снова снизил цену на смартфон Redmi K30 5G, который на старте продаж считался самой доступной моделью с поддержкой 5G. Версия Redmi K30 5G с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти подешевела с 349 до 229 долларов.

Это по-прежнему очень актуальный смартфон, который оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 20 и 2 Мп, квадрокамерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, модулем NFC и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.