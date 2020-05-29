Смартфон Redmi K30 Pro подешевел до 377 долларов

Компания Redmi объявила о снижении цен на флагманский смартфон Redmi K30 Pro на родном китайском рынке. Теперь вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно купить за 377 долларов, 8/128 ГБ – за 419 долларов, а топовую версию с 8/256 ГБ памяти – за 475 долларов.

Напомним, что перед нами смартфон, которые оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.