Смартфон Redmi K40 Lite получит 50-Мп камеру

Один из китайских инсайдеров поделился подробностями о смартфоне Redmi K40 Lite, который должен стать более доступной версией бестселлера Redmi K40 Game Enhanced Edition. Устройству прочат поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, неназванную восьмиядерную платформу MediaTek, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп. При этом смартфон будет лишен магнитных боковых клавиш, как в Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Напомним, что последний оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и аккумулятором на 5065 мАч.