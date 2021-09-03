Смартфон Redmi K40 Lite получит 50-Мп камеру

Один из китайских инсайдеров поделился подробностями о смартфоне Redmi K40 Lite, который должен стать более доступной версией бестселлера Redmi K40 Game Enhanced Edition. Устройству прочат поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, неназванную восьмиядерную платформу MediaTek, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп. При этом смартфон будет лишен магнитных боковых клавиш, как в Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Напомним, что последний оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и аккумулятором на 5065 мАч.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Lite
Смартфон Vivo S10 оценен в 430 долларов...
Смартфон Vivo S10 оценен в 430 долларовКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделями S10 и S10 Pro, которые работают под управлением о...
Samsung Galaxy S22 получит 108-Мп камеру ...
Samsung Galaxy S22 получит 108-Мп камеру Сетевые источники раскрыли подробности о смартфонах Samsung Galaxy S22, выход которых ожидается в начале ...
OnePlus Nord 2 засветился на качественных рендерах...
OnePlus Nord 2 засветился на качественных рендерахВ сети появились качественные изображения смартфона OnePlus Nord 2, который еще не был представлен официа...
Смартфон Blackview BL5000 продают со скидкой...
Смартфон Blackview BL5000 продают со скидкойКомпания Blackview снизила цену на защищенный смартфон BL5000, который стоил на старте продаж 500 долларо...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 были представлены совсем недавно, но уже стало известно...
Vivo X70 Pro+ уже рекламируют в Китае...
Vivo X70 Pro+ уже рекламируют в КитаеВ одном из китайских магазинов появились баннеры со смартфоном Vivo X70 Pro+, который еще не был представ...
OnePlus Nord CE 5G показали на пресс-рендерах...
OnePlus Nord CE 5G показали на пресс-рендерахВ сеть утекли официальные рендеры OnePlus Nord CE 5G, официальная презентация которого намечена на 10 июн...
LG Velvet LTE получает обновление ОС Android 11...
LG Velvet LTE получает обновление ОС Android 11Как мы уже все знаем, компания LG попрощалась с мобильным бизнесом, но сообщила, что продолжит поддержива...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor