Смартфон Redmi K40 показали на первом видео

Бренд Redmi опубликовал видео, в котором демонстрируется смартфон Redmi K40. Самое интересное в ролике, это дизайн устройства. Предполагается, что задняя панель получит рисунок в духе дамасской стали. Если верить источникам, данное исполнение получит лишь старшая модель Redmi K40 Pro. Также производитель опубликовал фотографию, сделанную на макро-модуль тыльной камеры. В нем используется оптика с апертурой F/2,8 и фокусным расстоянием 100 мм. Предполагается, что тыльная камера Redmi K40 Pro оснащается модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Новости:
OnePlus 10 может получить необычную фронтальную камеру

Компания OnePlus еще не выпустила смартфоны серии OnePlus 9, однако это не мешает профильному ресурсу Let...
Монитор MSI Optix MAG274R2 получил порт USB Type-C

Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG274R2, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разр...
Запуск Nokia 5.4 в Индии состоится 10 февраля

В сети появилась информация, что компания HMD Global представить смартфон Nokia 5.4 в Индии 10 февраля. ...
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-FЛучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Смартфон Moto G100 получит SoC Snapdrago...
Смартфон Moto G100 получит SoC SnapdragoВ базе бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G100, который еще не был представлен оф...
Лучшие тостеры. Philips HD2581...
Лучшие тостеры. Philips HD2581Слегка поджаренный свежий хлеб с аппетитной румяной корочкой, дополненный сливочным маслом и джемом – луч...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преи...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. ПреиВ мае текущего года состоялся анонс роутера Perenio Elegance, выступающего центром умного дома. Помимо ор...
Adobe официально прекращает поддержку Fl...
Adobe официально прекращает поддержку FlВ 2017 году Adobe объявила, что прекратит поддержку своего плагина для браузера Flash к концу 2020 года. ...
Deepcool выпустила корпус MACUBE 110 в р...
Deepcool выпустила корпус MACUBE 110 в рDeepcool объявила о выпуске корпуса MACUBE 110 в новых цветах: розовом и ярко-зеленом. На данный момент и...
Cougar представила игровую гарнитуру Pho...
Cougar представила игровую гарнитуру PhoИгровая гарнитура Cougar Phontum Pro Prix получила новейшие амбушюры с охлаждающим гелем и дышащей тканью...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePl...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlOnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Огра...
Realme Watch 2 замечены в FCC...
Realme Watch 2 замечены в FCCКитайский производитель смартфонов Realme выпустил свои первые умные часы под названием Realme Watch в пе...
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманс...
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. ФлагмансОдной из ключевых особенностей семейства игровых клавиатур HUNTSMAN от Razer являются аналоговые оптическ...
Vivo Y51A (2021) представили в Индии...
Vivo Y51A (2021) представили в ИндииVivo недавно выпустила смартфон Y51 в Индии — это случилось ещё в декабре. Теперь в отчете ресурса MySmar...
Компания ZOTAC представляет видеокарты с...
Компания ZOTAC представляет видеокарты сКомпания ZOTAC представляет видеокарты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060, основанные на передовой архит...
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные...
Обзор Creative SFXI Trio. ТрехдрайверныеВ рамках «Лаборатории» мы детально изучали внутриканальные наушники ...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor