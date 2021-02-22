Смартфон Redmi K40 показали на первом видео

Бренд Redmi опубликовал видео, в котором демонстрируется смартфон Redmi K40. Самое интересное в ролике, это дизайн устройства. Предполагается, что задняя панель получит рисунок в духе дамасской стали. Если верить источникам, данное исполнение получит лишь старшая модель Redmi K40 Pro. Также производитель опубликовал фотографию, сделанную на макро-модуль тыльной камеры. В нем используется оптика с апертурой F/2,8 и фокусным расстоянием 100 мм. Предполагается, что тыльная камера Redmi K40 Pro оснащается модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.