Смартфон Redmi K40 представлен официально

Компания Redmi официально пополнила ассортимент смартфонов долгожданным Redmi K40, который, как и предполагалось, получил мощный процессор Snapdragon 870. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53). Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 310 долларов, 8/128 ГБ – 340 долларов, 8/256 ГБ – 390 долларов и 12/256 ГБ – 420 долларов.

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