Смартфон Redmi K40S получит 120-Гц OLED-дисплей

Известный китайский информатор Digital Chat Station раздобыл инженерный образец смартфона Redmi K40S, который еще не был представлен официально. По его словам, аппарат оснащается производительной восьмиядерной платформой Snapdragon 870, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, который делает фото разрешением до 6144:8192 пикселя и 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Некоторые источники уверены, что перед нами китайская версия грядущего доступного флагмана Xiaomi 11T, официальная презентация которого ожидается 15 сентября. Также в линейку войдет и модель Xiaomi 11T Pro, которой прочат топовый процессор Snapdragon 888, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки на 120 Вт.