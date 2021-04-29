Смартфон Redmi Note 10T выпустят в мае

Сетевые источники сообщают о том, что в следующем месяце компания Xiaomi представит смартфон Redmi Note 10T. Утверждается, что перед нами переименованный Redmi Note 10 5G, появившийся ранее в мировой продаже.

Аппарат оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Dimensity 700 5G, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.