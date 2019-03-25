Смартфон Redmi Note 7 Pro получил глобальную стабильную версию MIUI 10

Владельцы смартфонов Redmi Note 7 Pro в Индии начали получать глобальную стабильную версию прошивки MIUI 10.2.6.0PFHINXM. В скором времени Xiaomi выпустит прошивку и в других регионах. Вот как выглядит список смартфонов, которые могут испытать новую версию MIUI 10: Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 5A, Mi Note 3, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Redmi Note 6 Pro, Mi Mix 3, Mi 5s Plus, Mi Max 3, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 4A, Mi Max 2, Mi Mix 2, Mi 6, Mi Note 2, Mi Mix, Poco F1 и Mi 8.

Напомним, что Redmi Note 7 Pro оснащается новеньким чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.