Смартфон Redmi Note 8 показали на фото

В сети появились живые фото ожидаемого смартфона Redmi Note 8, который на этот раз был запечатлен в градиентной расцветке. Также в сети появился кадр из рекламного ролика, на котором изображен Redmi Note 8 Pro. Данные утечки подтверждают слухи о различиях между Redmi 8, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели. При этом камера Redmi Note 8 будет расположена в левом верхнем углу задней панели, а у Note 8 Pro – по центру. Что до бюджетного Redmi 8, то он довольствуется двойной камерой по центру. Согласно предыдущим слухам, презентация смартфонов состоится 29 августа.