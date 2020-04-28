Смартфон Redmi Note 9S появился в российской продаже

Сегодня в России стартовали продажи недорого смартфона Redmi Note 9S, являющийся глобальной версией Note 9 Pro. У наличии представлено четыре расцветки: чёрная, зелёная и белая. Конфигурация памяти с 4 ГБ оперативной память и 64 ГБ встроенной памяти обойдётся покупателям в 17 990 рублей. Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.