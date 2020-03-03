Смартфон Samsung Galaxy A11 появился на изображении

Компания Samsung готовит к выходу новый бюджетный смартфон Galaxy A11. Сейчас в сети появилось его изображение.

Смартфон Samsung Galaxy A11 получит пластиковый корпус и 6.4 дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением экрана HD+ и круглым вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. За производительность смартфона Samsung Galaxy A11 будет отвечать фирменный процессор Exynos в паре с 3 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Какой именно будет процессор к сожалению неизвестно. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч. Основная камера в смартфоне будет на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Когда смартфона Samsung Galaxy A11 представят и по какой цене, информации пока что нет.