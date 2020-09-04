Смартфон Samsung Galaxy A42 5G оценен в €370

Пару дней назад компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A42 5G, но не назвала его цену. Сегодня корейский гигант раскрыл стоимость ожидаемой новинки – 369 евро. Старт продаж смартфона запланирован на ноябрь.

Напомним, что новинка характеризуется поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры и тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп. Остальные характеристики, как и цена смартфона, будут объявлены позже. Предыдущие слухи прочили устройству восьмиядерную платформу Snapdragon 690, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.