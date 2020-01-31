Смартфон Samsung Galaxy A51 5G получит SoC Exynos 980

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A51 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Аппарат с кодовым названием SM-A516N оснащается операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0, 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерной платформой Exynos 980 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G76 MP5 и сотовым модемом 5G, который способен передавать со скоростью до 2,55 Гбит/с. В одноядерном тестировании смартфон набрал 679 баллов, а в многоядерном – 1848 баллов. Выход Galaxy A51 ожидается в текущем квартале.