Смартфон Samsung Galaxy A51 5G получит SoC Exynos 980

2020-01-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A51 5G; [128]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A51 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Аппарат с кодовым названием SM-A516N оснащается операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0, 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерной платформой Exynos 980 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G76 MP5 и сотовым модемом 5G, который способен передавать со скоростью до 2,55 Гбит/с. В одноядерном тестировании смартфон набрал 679 баллов, а в многоядерном – 1848 баллов. Выход Galaxy A51 ожидается в текущем квартале.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51 5G
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