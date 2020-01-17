Смартфон Samsung Galaxy A51 стоит о в Украине дешевле всего

2020-01-17, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Samsung Galaxy A51; [94]
С сегодняшнего дня в европейскую продажу поступил смартфон Samsung Galaxy A51, который был оценен в 340 евро за вариант 4/64 ГБ памяти и в 410 евро за 6/128 ГБ памяти. В Украине версия 6/128 ГБ памяти стоит 9499 гривен или около 350 евро, а меньший вариант памяти стоит 315 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5- дюймовым экраном (2400:1080 точек) со врезанной 32 Мп фронтальной камерой, основной квадрокамерой на 48, 12, 5 и 5 Мп, однокристальной системой Exynos 9611, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, 3,5 разъем и Android 10 с оболочкой One UI 2.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51
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