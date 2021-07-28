Смартфон Samsung Galaxy A52s слили раньше релиза

Samsung представила Galaxy A52 и Galaxy A52 5G на мероприятии Samsung Galaxy Awesome Unpacked в марте. Спустя четыре месяца утечки говорят о том, что скоро будет выпущен третий вариант устройства под названием Galaxy A52s, а сегодня в новом отчете раскрывается цена этой модели. Согласно отчету 91Mobiles, Samsung скоро запустит Galaxy A52s в Европе. Эта информация исходит от надежного источника информации, который ранее достаточно активно сливал данные о данном бренде. Согласно информатору, в телефоне будет 128 ГБ встроенной памяти. Самое главное, он говорит, что в Европе он будет стоить около 449 евро. К сожалению, он не уверен, когда именно он появится на прилавках. Согласно предыдущим отчетам, грядущий смартфон из линейки Galaxy A52 с номером модели SM-A528 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Для тех, кто не знает, доступные в настоящее время Galaxy A52 и Galaxy A52 5G оснащены Snapdragon 720G и Snapdragon 750G соответственно.

Помимо номера модели, набора микросхем и внутренней памяти, мы знаем, что телефон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и Android 11. Вероятно, ближе к релизу появится дополнительная информация о данном смартфоне, но пока что это всё, что показали инсайдеры. Возможно, в обозримом будущем удастся получить больше данных, но, в целом, устройство и так достаточно слили, чтобы можно было примерно понимать, что из себя представляет S-версия. Будем надеяться, что цена смартфона останется прежней и не поднимается в других регионах.