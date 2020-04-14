Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 не получит важную функцию

Корейский портал ETNews поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, производство компонентов для устройства начнется в середине мая, а массовое производство самого Galaxy Fold 2 начнется в июне или июле. Сообщается, что смартфон получит 8-дюймовый гибкий дисплей, сниженную до 230 граммов массу и не получит при этом поддержку фирменного стилуса S-Pen. Среди доступных расцветок называются Martian Green и Astro Blue. Ранее сообщалось, что в Galaxy Fold 2 будет использоваться накопитель на 256 ГБ, а не 512 ГБ, как было в первом поколении.