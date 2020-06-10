Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит 120-Гц дисплей

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, выход которого ожидается в августе этого года. Итак, устройству прочат улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, а также 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9. При этом аппарат может лишиться поддержки фирменного стилуса S Pen из-за его негативного воздействия на верхний слой экрана.

Напомним, что Samsung Galaxy Fold первого поколения имеет 7,3-дюймовый гибкий дисплей Dynamic AMOLED с разрешением 2152:1536 пикселей и внешнюю 4,6-дюймовую Super AMOLED-панель с разрешением 1680:720 пикселей.