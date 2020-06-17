Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит АКБ на 4500 мАч

Китайской регулятор 3C раскрыл некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который будет представлен в августе этого года. Как и модель первого поколения, аппарат получит две батареи суммарной ёмкостью 4500 мАч. Samsung Galaxy Fold, напомним, оснащается батареями EB-BF900ABU ёмкостью 2135 мАч и EB-BF901ABU на 2245 мАч (суммарная ёмкость 4380 мАч).

Ранее сообщалось, что смартфон получит улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, а также 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9. При этом аппарат может лишиться поддержки фирменного стилуса S Pen из-за его негативного воздействия на верхний слой экрана.