После нескольких месяцев задержки складной смартфон Samsung Galaxy Fold наконец-то поступил в продажу. Компания исправила несколько проблем связанных с дизайном и дисплеем.

В сложенном виде телефон предлагает 4,6-дюймовый дисплей с разрешением экрана 840 x 1960 пикселей. Работает на 7-нм процессоре в паре с 12 ГБ ОЗУ и содержит 512 ГБ встроенной памяти. Операционная система Android 9 Pie. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4380 мАч, который разделен на две части.

Смартфон Samsung Galaxy Fold поступил в продажу сегодня и был распродан за пять минут. Производитель не сообщил сколько устройств было продано. Вероятно это была ограниченная серия.