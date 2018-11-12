Смартфон Samsung Galaxy J4 Core получит ОС Android Oreo (Go edition)

Компания Samsung подготовила к выпуска смартфон Galaxy J4 Core с ОС Android Oreo (Go edition). Гаджет получит 6-дюймовый экран с разрешением 1480 на 720 точек. Основой устройства станет процессор с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,4 ГГц. Во фронтальной части установлена 5-мегапиксельная камера, в тыльной — 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора у девайса будет равна 3300 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2. Цена новинки пока не раскрывается.