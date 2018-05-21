Смартфон Samsung Galaxy J4 оценен в 185 долларов

Компания Samsung представила в Пакистане смартфон Galaxy J4, который относится к устройствам начального уровня. Новинку оснастили 5,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, четырехъядерным процессором Exynos 7570, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти без возможности расширить ее картами micro SD, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, слотами для двух карт SIM, модемом LTE, акселерометром и датчиком приближения, 3,5-мм аудиоразъемом, а также съемным аккумулятором на 3000 мАч. Размеры смартфона равны 151,7:77,2:8,1 мм, а масса – 175 граммам. Цена Samsung Galaxy J4 составит 185 долларов.