Смартфон Trump T1 испытали на прочность

Популярный видеоблогер Зак Нильсон опубликовал видеообзор смартфона Trump T1. Изначально данный аппарат преподносился как полностью сделанный в США, но позже выяснилось, что он является клоном китайского HTC U24 Pro с немного измененным дизайном. Автор видео поменял местами материнские платы этих смартфонов, и те продолжили работу без всяких проблем.

Напомним, что обе модели оснащаются 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 60-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и 5-Вт обратной зарядок, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также подэкранным дактилоскопом.