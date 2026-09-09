Официально: смартфоны OPPO Find X10 готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что уже в ближайшее время в Китае будут представлены смартфоны серии Find X10. Производитель не раскрыл точную дату презентацию, но открыл прием предзаказов. Ранее сообщалось, что в серию войдут модели Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10E. Пока известно о наличии батареи с кремний-углеродным анодом ёмкостью 8000 мАч и энергетической плотностью 867 Втч/л.

Ранее сообщалось, что старшую модель оснастят тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HPC оптического формата 1/1,3 дюйма и стабилизация уровня CIPA 6,5 ступени), 200 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телефотомодуль со светосилой f/2.1 и стабилизацией CIPA 7,5 ступени), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, 2-нанометровым топовым процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro и предустановленной ОС Android 17.