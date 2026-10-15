Игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ оценили в 1045 долларов

Бренд Red Magic объявил о выходе флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+, который базируется на топовой 2-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850.

Новинку также оснастили 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8. Смартфон оценен в 1045, 1195 и 1345 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.