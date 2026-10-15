Игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ оценили в 1045 долларов

Бренд Red Magic объявил о выходе флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+, который базируется на топовой 2-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850.

Новинку также оснастили 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8. Смартфон оценен в 1045, 1195 и 1345 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ult…
Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у нек…
Складной смартфон Xiaomi 18 Fold оценили в 1640 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Xiaomi 18 Fold, которая баз…
OPPO Find X10 получит батарею на 8000 мАч …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO Fi…
HONOR Magic9 Lite+ готов к выходу …
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HONOR Magic 9 Lite+, который должен присоеди…
HONOR Magic 9 получит 100-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне HONOR Magic 9, который будет…
Realme 16x 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 270 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16x 5G, в основу которой легла 6-нанометр…
iQOO выпустила смартфон Z11 Lite…
Сегодня компания iQOO официально представила смартфон Z11 Lite — и ещё до анонса компания раскрыла практи…
RedMagic 12 Pro+ побил рекорд в Geekbench 7…
Смартфон RedMagic 12 Pro+ появился в базе Geekbench 7, где продемонстрировал, вероятно, самые высокие рез…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor