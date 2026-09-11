Раскрыты характеристики батареи iPhone 18 Pro

Компания Apple вчера представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а сегодня компания сделала то, чего обычно старается не делать — раскрыла реальные технические характеристики смартфонов. Из-за требований Евросоюза Apple обязана публиковать энергетические маркировки устройств, и теперь они стали доступны для новых iPhone. Благодаря этому мы узнали ёмкость аккумуляторов европейских версий iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Первая модель получила аккумулятор на 4056 мАч, а вторая — на 5391 мАч. Это номинальная ёмкость, а не типичная, которую производители обычно указывают в характеристиках, поэтому напрямую сравнивать эти значения с предыдущим поколением не совсем корректно.

Тем не менее, номинальная ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro на 1,45% выше, чем у предшественника. У iPhone 18 Pro Max показатель увеличился на 11,8% по сравнению с iPhone 17 Pro Max. При этом в случае старой модели используется типичная ёмкость, которая выше номинальной, поэтому реальная разница между поколениями окажется несколько больше. Важно учитывать, что Apple продаёт iPhone в Евросоюзе с физическим слотом для SIM-карты. На других рынках смартфоны выпускаются без физического слота, благодаря чему внутри корпуса остаётся дополнительное пространство для аккумулятора. Поэтому версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max для других регионов получили более ёмкие батареи. При этом энергетические маркировки ЕС также показывают, что оба смартфона получили общую оценку A, что весьма неплохо.