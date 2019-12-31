Смартфон Samsung Galaxy M21 получит 128 ГБ флеш-памяти

Сетевые источники поделились первой порцией подробностей о смартфоне Samsung Galaxy M21, который придет на смену модели M20. Модель, которая проходит под каталожным номером SM-M215F, получит варианты с 64 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти (вдвое больше, чем у Galaxy M20). Также сообщается о тройной основной камере, фирменной платформе Exynos 9610 или 9611, предустановленной операционной системе Android 10, синей, черной и одной особенной, но пока неизвестной, третье расцветкой. Выход Samsung Galaxy M21 ожидается в первую половину следующего года.