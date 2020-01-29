Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился в сети

2020-01-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M21; [57]
Сетевые источники сообщили о том, что ожидаемый смартфон Samsung Galaxy M21 был сертифицирован организацией Wi-Fi Alliance. Это значит, что аппарат под модельным номером SM-M215F/DS скоро будет анонсирован. Также организация подтвердила поддержку беспроводных сетей, основанных на стандарте IEEE 802.11 и работающих в диапазонах 2,4 или 5 ГГц. Несколько дней назад смартфон был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие фирменной восьмиядерной платформы Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Также Galaxy M21 прочат 64 или 128 ГБ флэш-памяти и тройную тыльную камеру.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M21
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