Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился в сети

Сетевые источники сообщили о том, что ожидаемый смартфон Samsung Galaxy M21 был сертифицирован организацией Wi-Fi Alliance. Это значит, что аппарат под модельным номером SM-M215F/DS скоро будет анонсирован. Также организация подтвердила поддержку беспроводных сетей, основанных на стандарте IEEE 802.11 и работающих в диапазонах 2,4 или 5 ГГц. Несколько дней назад смартфон был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие фирменной восьмиядерной платформы Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Также Galaxy M21 прочат 64 или 128 ГБ флэш-памяти и тройную тыльную камеру.