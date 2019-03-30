Смартфон Samsung Galaxy S10 5G оказался тяжелее обычного S10

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S10 5G, который появится в продаже уже в следующем месяце. Как известно, размеры и масса глобальной версии Samsung Galaxy S10 равны 162,6:77,1:7,9 мм и 198 граммам, а у Galaxy S10 5G они составляют 162,2:77,1:7,8 мм и 208 граммов. Сегодня в сети появилась возможное объяснение разницы в 10 граммов. Возможно, в версии с платформой Exynos используется 5G модем, произведенный не Qualcomm, а другой компанией. У Samsung уже случались подобные расхождения – например, глобальный и североамериканский варианты Galaxy Nexus отличались габаритами из-за разных антенн и радиомодулей.