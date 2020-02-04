Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra окажется очень дорогим

Авторитетный инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, которые будут представлены в этом месяце. Утверждается, что в магазинах американского оператора Verizon Samsung Galaxy S20 будет стоить 999 долларов, Samsung Galaxy S20+ – 1199 долларов, а Samsung Galaxy S20 Ultra обойдется в 1399 долларов. Данные цифры подтверждают предыдущие слухи о ценах в магазинах другого оператора – T-Mobile US. Судя по всему, пока другие производители задумываются о снижении цен на свои флагманы (Huawei и Apple), в Samsung решили пойти другим путем.