Смартфон Samsung Galaxy S20 получит Super ISO

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманских смартфонах Samsung (Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra), которые будут представлены уже 11 февраля. Недавно стало известно, что самая продвинутая модель Galaxy S20 Ultra получит основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, 10-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Сегодня же стало известно о товарном знаке Super ISO, который намекает на высокие значения ISO. Это значит, что грядущие флагманы смогут лучше снимать в темное время суток. Отметим, что в прошлогоднем флагмане Samsung Galaxy S10 значения ISO варьировались от 50 до 800, в то время как у Sony Xperia 1 диапазон ISO был равен от 64 до 3200.