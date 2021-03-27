Смартфон Sony Xperia 1 III засветился в бенчмарке

В сети появились подробности о смартфоне Sony Xperia 1 III, который еще не был представлен официально. Итак, флагману прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, тройную тыльную камеру с датчиком 3D ToF, 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD, интерфейс USB Type-C, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Также в бенчмарке Geekbench обнаружились сведения о неизвестном смартфоне Sony A, который оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 480 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.