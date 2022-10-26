Смартфон Sony Xperia 1 IV подешевел на 315 долларов

Компания Sony снова снизила цену на флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, который вышел в начале июне по цене в 1235 долларов. Теперь аппарат можно приобрести в Китае по цене в 920 долларов.

Напомним, что флагман характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптический зум от 85 мм до 125 мм),12 Мп (главный модуль с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), двухступенчатой кнопкой спуска, записью видео в 4K со 120 к/с, 12-Мп селфи-камерой, 6,5-дюймовым 4K AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъемом для наушников, улучшенными стереодинамиками, поддержкой Bluetooth LE Audio и LDAC, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и защитой согласно степени IP68.