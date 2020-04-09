Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июне

Британские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен еще в конце февраля. Итак, аппарат появится в продаже 15 июня по цене в 320 фунтов стерлингов. Новинка оснащается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, тыльной тройной камерой с основным модулем на 12 Мп и двумя дополнительными на 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED CinemaWide Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 21:9, степью защиты от воды и пыли IP65/68, операционной системой Android 10, а также аккумулятором на 3600 мАч.