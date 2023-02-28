Смартфон TCL 406 оценен в 120 долларов

Компания TCL представила на выставке MWC 2023 смартфоны TCL 40 XL и TCL 406, которые появятся в продаже по цене от 150 и от 120 долларов соответственно. Первый оснащается 6,75-дюймовым экраном с разрешением HD+, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio G37, тыльной камерой разрешением 50 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системой Android 13.

TCL 406 отличается 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22.